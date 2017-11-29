Ученые России изобрели два полезных соуса на замену майонезу

Биотехнологи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изобрели два майонезных соуса, полезных для здоровья.

Как пишет издание Dni.ru, один соус включает водоросли, а второй двустворчатых моллюсков.

Майонез считается тяжелой и нездоровой пищей, подчеркнула профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева. При этом он популярен у населения и используется практически в каждой семье. Поэтому ученые решили не вести борьбу с этим продуктом, а изобрести его полезный вариант.

Уникальный майонез создали из воды и жира. Оба вещества обогащают человеческий организм полезными элементами. Соусам присвоили названия «Находка» и «Приморский».

Первый соус включает оливковое, льняное и подсолнечное масла, а также биологически активные элементы из бурых водорослей, придающих продукту мягкий вкус. Также в него входит добавка из мантии и двигательного мускула мактры китайской. Это двустворчатый моллюск, широко распространенный в Японском море. Такое сочетание повышает биологическую ценность майонеза и увеличивает срок его хранения. Соусы такого типа не только не наносят вред организму, но и обладают лечебно-профилактическими свойствами.