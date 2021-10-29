В Башкирии против чиновника возбудили дело, он выделил 20 соток земли родственнику

10 лет назад уже бывший глава Казангуловского сельсовета подделал документы и выделил родственнику 20 соток земли, который тот оформил в собственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Сегодня, 29 октября стало известно о преступлении десятилетней давности, которое выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки, которую прокуратура Давлекановского района Башкирии провела относительно соблюдения земельного законодательства. Проверка надзорного ведомства выявила преступление десятилетней давности, именно тогда чиновник изготовил выписку из похозяйственной книги. Туда он внес заведомо ложные сведения, в соответствии с которыми его родственнику был предоставлено 20 соток земли. Росреестр зарегистрировал право собственности на участок по этим документам. В связи с этим по инициативе прокуратуры Давлекановского района в отношении чиновника возбудили уголовное дело из-за служебного подлога, между тем прокуратура будет контролировать и ход расследования и его результаты. Напомним, 5 октября стало известно о том, что в Башкирии главу Таптыковского сельсовета подозревают в присвоении 1,6 миллиона рублей. Его заподозрили в незаконном начислении материальной помощи самому себе. Незадолго до этого, в конце сентября, а именно 27 числа главу Кушнаренковского района Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий. Ущерб от действий чиновника бюджету муниципалитета составил более 8,6 миллионов рублей.

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