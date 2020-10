В поликлиниках Уфы работают более 1200 ординаторов медуниверситета

Сегодня, 29 октября, Радий Хабиров провел онлайн-встречу со студентами медуниверситета и его ректоров Валентином Павловым.

Известно, что на сегодняшний день более 1200 ординаторов работают в поликлиниках и больницах республики, проходят там производственную практику. По словам Валентина Павлова, уже с завтрашнего дня еще 150 ординаторов начнут работать в поликлиниках Уфы. — В резерве ещё 200 человек, которые по запросу медицинских организаций готовы приступить к работе. Для наших студентов работа в условиях противостояния пандемии коронавируса – это уникальный опыт получить актуальные врачебные знания, — отмети Павлов. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что в скором времени в республике появятся новые койко-места, однако сейчас болеют не только местные жители, но и врачи, которым сейчас необходима помощь. — Сейчас наша задача – укрепить первичное звено медицины. В поликлиниках недостаточно терапевтов и медсестёр. Поэтому мы надеемся, что ваша помощь в качестве врачей-стажёров будет очень своевременной. Понимаю, что и опыта у вас мало. Может быть, даже немного страшновато. Но вы идёте туда с миссией спасения людей. Поэтому главное – берегите себя, соблюдайте санитарные и противоэпидемиологические меры, — сказал Радий Хабиров.

