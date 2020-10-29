В поликлиниках Уфы работают более 1200 ординаторов медуниверситета

В поликлиниках Уфы работают более 1200 ординаторов медуниверситета

Вчера, 19:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 29 октября, Радий Хабиров провел онлайн-встречу со студентами медуниверситета и его ректоров Валентином Павловым.

Известно, что на сегодняшний день более 1200 ординаторов работают в поликлиниках и больницах республики, проходят там производственную практику. По словам Валентина Павлова, уже с завтрашнего дня еще 150 ординаторов начнут работать в поликлиниках Уфы.

— В резерве ещё 200 человек, которые по запросу медицинских организаций готовы приступить к работе. Для наших студентов работа в условиях противостояния пандемии коронавируса – это уникальный опыт получить актуальные врачебные знания, — отмети Павлов.

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что в скором времени в республике появятся новые койко-места, однако сейчас болеют не только местные жители, но и врачи, которым сейчас необходима помощь.

— Сейчас наша задача – укрепить первичное звено медицины. В поликлиниках недостаточно терапевтов и медсестёр. Поэтому мы надеемся, что ваша помощь в качестве врачей-стажёров будет очень своевременной. Понимаю, что и опыта у вас мало. Может быть, даже немного страшновато. Но вы идёте туда с миссией спасения людей. Поэтому главное – берегите себя, соблюдайте санитарные и противоэпидемиологические меры, — сказал Радий Хабиров.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы