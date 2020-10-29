В поликлиниках Уфы работают более 1200 ординаторов медуниверситета

— Сейчас наша задача – укрепить первичное звено медицины. В поликлиниках недостаточно терапевтов и медсестёр. Поэтому мы надеемся, что ваша помощь в качестве врачей-стажёров будет очень своевременной. Понимаю, что и опыта у вас мало. Может быть, даже немного страшновато. Но вы идёте туда с миссией спасения людей. Поэтому главное – берегите себя, соблюдайте санитарные и противоэпидемиологические меры, — сказал Радий Хабиров.