Природоохранная прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе АО «Учалинский ГОК»

В ходе проверки стало известно, что на предприятии в июне 2020 года загорелось оборудование, из-за чего произошел застой технологического потока. Комбинат должен был сообщить об инциденте в надзорные органы и Ростехнадзор, однако этого не сделал. Поводом для проверки стало и то, что предприятие на протяжении двух лет пользовалось ресурсами реки Бюйды без разрешения.