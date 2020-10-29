Природоохранная прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе АО «Учалинский ГОК»

Природоохранная прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе АО «Учалинский ГОК»

Вчера, 14:26ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии природоохранная прокуратура провела проверку и добилась устранения нарушений на опасном производственном объекта. Одно из отделений «Учалинского ГОКа» было оштрафовано на несколько сотен тысяч рублей.

В ходе проверки стало известно, что на предприятии в июне 2020 года загорелось оборудование, из-за чего произошел застой технологического потока. Комбинат должен был сообщить об инциденте в надзорные органы и Ростехнадзор, однако этого не сделал. Поводом для проверки стало и то, что предприятие на протяжении двух лет пользовалось ресурсами реки Бюйды без разрешения.

Руководство компании привлечено к административной ответственности. На них наложен штраф размеров свыше 240 тысяч рублей. Помимо этого, прокуратура выявила причины инцидента и разработала новые правила использования оборудования. В связи с этим нарушением еще два сотрудника привлечены к ответственности.

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