Хабиров поручил трудоустроить вернувшихся с военной спецоперации на Украине солдат

— Эти ребята со временем будут возвращаться, их действительно очень много толковых людей. Надо подумать, кадровые службы наши подключить и правительство и ведомства. Надо смотреть, кто-то из них завершает службу, их надо занимать трудоустройством. заявил Радий Хабиров.