Роспотребнадзор: в школах нужно ввести правила питьевого режима

Вода в учебных заведениях должна отвечать требованиям гигиены, которые предъявляются к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Об этом информирует RNS.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что питьевой режим нужно организовывать в формах стационарных питьевых фонтанчиков или расфасованной воды. Каждый школьник должен иметь беспрепятственный доступ к питьевой воде на протяжении всего времени нахождения в учебном заведении.

В случае использования установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, нужно осуществлять замену тары по мере необходимости. Однако происходить это должно не реже одного раза в две недели, отметили в ведомстве.