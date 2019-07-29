Жительница Башкирии подарила семье сына выигрышный билет

Накануне, 28 июля, стала известна история выигрыша жителя Екатеринбурга Ильнура Яомухаметова, которому подарила счастливый билет его мама из Башкирии. В итоге мужчина выиграл квартиру. Подробности опубликованы на сайте лотереи.

По словам счастливчика, счастливый билет его мама, живущая в Башкирии, подарила его жене. Она отправила подарок по почте семье сына. В итоге супруга Ильнура выиграла квартиру стоиомстью 2,5 млн рублей.

Выигрыш счастливые супруги решили получить деньгами, часть они подарили на свадьбу родственнице, а остальное ушло на погашение ипотеки и подарки.