Фото: pxhere.com
Иркутской области грозит новое наводнение
Вчера, 17:36Общество
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В Тулунском районе Иркутской области река Ия снова выходит из берегов.
Уровень воды в реке поднялся выше критической отметке в 700 сантиметров. Об этом информирует RNS.
В понедельник утром администрация города Тулун объявила эвакуацию населения. Власти опасаются повторения «дождевого паводка». За прошедший день в Иркутской области выпала месячная норма осадков. В результате подтопленным оказалось жилье населения Тулуна и Нижнеудинска.
В выходные в Иркутской области ввели режим ЧС. В конце прошлой недели уровень в воды в реках региона превысил критические отметки.
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