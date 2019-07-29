Иркутской области грозит новое наводнение

Уровень воды в реке поднялся выше критической отметке в 700 сантиметров. Об этом информирует RNS.

В понедельник утром администрация города Тулун объявила эвакуацию населения. Власти опасаются повторения «дождевого паводка». За прошедший день в Иркутской области выпала месячная норма осадков. В результате подтопленным оказалось жилье населения Тулуна и Нижнеудинска.