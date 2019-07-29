Бывшего сотрудника администрации президента России приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Обвиняемый проведет 4,5 года в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 000 рублей. В течение двух лет после освобождения Горбатову запрещено работать на государственной и муниципальной службе, пишет RNS.

Следствию удалось доказать, что два года назад, еще тогда трудившийся в ФСБ Горбатов, вместе с подельниками, предложили хозяину одного из московских ломбардов вернуть дорогие вещи, изъятые до этого как вещественные доказательства сотрудниками правоохранительных органов. За свои услуги Горбатов с коллегами из ФСБ попросили 100 000 долларов.