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Бывшего сотрудника администрации президента России приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Вчера, 17:35Общество
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Суд признал виновным в мошенничестве экс-начальника департамента администрации президента России Михаила Горбатова.
Обвиняемый проведет 4,5 года в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 000 рублей. В течение двух лет после освобождения Горбатову запрещено работать на государственной и муниципальной службе, пишет RNS.
Следствию удалось доказать, что два года назад, еще тогда трудившийся в ФСБ Горбатов, вместе с подельниками, предложили хозяину одного из московских ломбардов вернуть дорогие вещи, изъятые до этого как вещественные доказательства сотрудниками правоохранительных органов. За свои услуги Горбатов с коллегами из ФСБ попросили 100 000 долларов.
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