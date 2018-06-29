Политологи Хакасии оценили заявление Миронова как потенциально опасное

Недавнее заявление кандидата на пост главы Республики Хакасия Ивана Миронова спровоцировало массу негодования у экспертов. Политологи региона полагают, что его слова могут негативно отразиться на ситуации в Хакасии.
Как сообщает издание АИС, специалист ВЦИОМ Хакасии Александр Бортников полагает, что никому неизвестно, что движет Мироновым, и кто за ним стоит. Партия «Российский общенародный союз», от которой он баллотируется, славится своим умением искать способы получения электоральных дивидендов под прикрытием патриотической повестки. Бортников называет эту повестку псевдопатриотической. Также он заявил, что слова Миронова могут нести в себе угрозу и быть использованы сторонними людьми для дестабилизации ситуации в регионе в собственных интересах.
Кроме этого, эксперт назвал выдвижение Миронова проверкой правительства Хакасии в вопросах консолидации и соответствующему реагированию на вызовы.
Отмечается, что ранее Иван Миронов вызвал недоумение у населения республики своей инициативой о присоединении Хакасии к Тыве или Красноярскому краю. Кроме этого, он заявил, что на данный момент республика не оправдывает ожиданий своих жителей и поставленного плана по развитию региона. Также кандидат на пост Хакасии предложил аннулировать республиканские льготы и провести переоценку национального статуса.