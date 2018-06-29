Политологи Хакасии оценили заявление Миронова как потенциально опасное

Как сообщает издание АИС, специалист ВЦИОМ Хакасии Александр Бортников полагает, что никому неизвестно, что движет Мироновым, и кто за ним стоит. Партия «Российский общенародный союз», от которой он баллотируется, славится своим умением искать способы получения электоральных дивидендов под прикрытием патриотической повестки. Бортников называет эту повестку псевдопатриотической. Также он заявил, что слова Миронова могут нести в себе угрозу и быть использованы сторонними людьми для дестабилизации ситуации в регионе в собственных интересах.

Кроме этого, эксперт назвал выдвижение Миронова проверкой правительства Хакасии в вопросах консолидации и соответствующему реагированию на вызовы.