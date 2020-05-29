В России упало число сирот

Как сообщает газета “ Известия ”, в 2007 году в детдомах проживали 44,8 тысячи человек.

По состоянию на 31 декабря прошлого года, в приемных семьях находилось более 167 тысяч детей; в патронатных семьях - более 277 тысяч, на усыновление - более 96 тысяч детей, в семьях по опеке - 193 тысячи.