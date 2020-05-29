В России упало число сирот

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Количество проживающих в детдомах сирот упало на 11,4% - до 39,7 тысяч человек. Соответствующие данные опубликовала омбудсмен Анна Кузнецова.
Как сообщает газета “Известия”, в 2007 году в детдомах проживали 44,8 тысячи человек.
По состоянию на 31 декабря прошлого года, в приемных семьях находилось более 167 тысяч детей; в патронатных семьях - более 277 тысяч, на усыновление - более 96 тысяч детей, в семьях по опеке - 193 тысячи.
Ранее специалисты заявили о сокращении числа детей-сирот в России.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей