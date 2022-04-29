Известный певец из Башкирии стал звездой рекламы таблеток для похудения

Известный певец из Башкирии стал звездой рекламы таблеток для похудения
Известный певец из Башкирии стал звездой рекламы таблеток для похудения
Вчера, 17:50ОбществоАзамат НуховФото: Ришат Тухватуллин/ VK
О том, как артист без своего ведома оказался в рекламе БАДов, сам Тухватуллин рассказал в соцсетях

Популярный певец башкирской эстрады Ришат Тухватуллин пострадал от действий мошенников — злоумышленники разместили его фото в рекламе БАДов для похудения. Об этом музыкант рассказал в соцсетях.

В рекламном буклете в разделе отзывов на товары разместили историю некого Бориса из города Екатеринбург. Под фотографией молодого человека идёт рассказ о его безрезультатных попытках похудеть и заняться спортом, а также чудодейственном средстве, благодаря которому так называемому Борису удалось похудеть на 21 килограмм.

Фото:соцсети

Однако мужчиной, изображенном на фото оказался никакой не Борис, а заслуженный артист республики Ришат Тухватуллин. Музыкант рассказал подписчикам, что видел всякое, но с таким столкнулся впервые, при этом отметив, что никогда не страдал от лишнего веса, а также поиронизировал над ситуацией.

«Так-то я действительно сбросил 10 кг, но не из-за их препарата. Каких только людей нет, шарлатанов. От Бориса вам привет», — написал Ришат Тухватуллин.

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