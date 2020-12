Глава Башкирии Радий Хабиров объявил следующий год – годом здоровья и долголетия. На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики глава региона отметил, что уже в ближайшее время подпишет соответствующий указ.

— 2021 год проведем под таким началом. Самое дорогое – это жизнь людей и здоровье. Я думаю, ресурсов у республики на это хватит, — отметил Хабиров. Напомним, 2020 год был посвящен эстетике населенных пунктов. По словам Радия Хабирова, работа в республике выдалась продуктивной.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter