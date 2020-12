На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров отметил, что 2021 году необходимо начать строить новые объекты, большая работа предстоит к 450-летию Уфы.

Помимо этого, глава Башкирии рассказал о своей давней мечте. Однако, если ее не реализовать, республика может лишиться действующего руководителя региона. — Наконец начнем строить Дворец борьбы. Это моя в жизни третья попытка. Причем все попытки построить Дворец борьбы у меня заканчивались там, что я менял работу. Поэтому нам бы все-таки начать строить, чтобы этого не произошло, отметил Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter