В Башкирии экс-директора стройфирмы обвинили в налоговых махинациях

В ДО ООО «ВТМ-Салават» удержали из зарплаты более 27 миллионов рублей для налогов, но в бюджет деньги не поступили.

В башкирском городе Салавате бывший директор дочернего общества ООО «ВТМ-Салават» 46-летний Андрей Воронков предстанет перед судом за махинации с налогами в размере 27 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора. Он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2015 годах строительно-монтажная организация удержала из зарплаты работников более 27 млн рублей налога на доходы физических лиц. Но директор не перечислил эти деньги в бюджет, чтобы не уменьшать финансовые обороты фирмы. Данный факт был выявлен в рамках налоговой проверки.

В ходе следствия в качестве обеспечительной меры на имущество предприятия стоимостью 14 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд.

ДО ООО «ВТМ-Салават» входит в «Оргнефтехим-Холдинг», это крупная строительно-монтажная организация с численностью более 1000 человек, занимается ремонтом и монтажом технологического оборудования и трубопроводов, градирен водооборотных узлов, бетонных, железобетонных и стальных конструкций, промышленных систем вентиляций и коммуникаций; общестроительными работами по возведению и ремонту промышленных зданий и сооружений; подготовительными, свайными и бетонными работами; строительством автомобильных дорог; работами по благоустройству территории.

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