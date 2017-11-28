В Великобритании назвали 5 худших кинофильмов

Издание NME из Великобритании составило список самых ужасных кинофильмов за всю историю кино.

Как пишет издание Dni.ru, киноленты отбирали по нескольким критериям.

Среди них популярность, выход на широкие экраны и отрицательная реакция зрителей.

Всего в антитоп попало пять фильмов. На последней позиции оказалась работа Энтони Ферранте «Акулий торнадо».

На строчке ниже очутилась известный эротический фильм Пола Верховена «Шоугелс». Кинолента стала одной из самых известных работ режиссера. Несмотря на отрицательные отзывы критиков.

Третью строчку рейтинга занял «Тролль-2» Клаудио Фрагассо. Работа отличается скромным бюджетом и не интересной историей, положенной в основу. Так, костюмы героев-гоблинов в фильме сделаны из пластиковых масок.

На второй строчке оказался мюзикл «Бриолин-2» Патришии Берч, которая исполняла роль не только режиссера, но и хореографа-постановщика. В главных ролях картины снялись Мишель Пфайффер и Максвелл Колфилд.

В лидерах антирейтинга оказался фильм Эдварда Вуда «План 9 из открытого космоса».Фантастический хоррор удостоился премии «Золотая индюшка» за худший фильм всех времен.