В управлении ГИБДД Башкирии назвали менее загруженные для посетителей дни и часы

В управлении ГИБДД Башкирии назвали менее загруженные для посетителей дни и часы

Вчера, 18:21ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Из-за технических неисправностей и излишней загруженности запись на прием в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, расположенный на проспекте Октября, 147, стала затруднительной. В связи с этим людей принимают в порядке электронной или живой очереди.

Республиканская госавтоинспекция подготовила памятку для жителей Башкирии. В не указано время наименьшей загруженности. Так, больше вероятности быстрее получить услугу в четверг, пятницу и субботу. И даже в эти дни приходить лучше с 11:00 до 13:00 или к концу рабочего дня – в 17:00.

Photo:ГИБДД

— В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. Предварительная запись на получение государственных услуг по линии ГИБДД через единый портал госуслуг станет доступной только после возобновления работы системы, отметили в ведомстве.

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