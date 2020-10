В управлении ГИБДД Башкирии назвали менее загруженные для посетителей дни и часы

Из-за технических неисправностей и излишней загруженности запись на прием в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, расположенный на проспекте Октября, 147, стала затруднительной. В связи с этим людей принимают в порядке электронной или живой очереди.

Республиканская госавтоинспекция подготовила памятку для жителей Башкирии. В не указано время наименьшей загруженности. Так, больше вероятности быстрее получить услугу в четверг, пятницу и субботу. И даже в эти дни приходить лучше с 11:00 до 13:00 или к концу рабочего дня – в 17:00. Photo: ГИБДД — В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. Предварительная запись на получение государственных услуг по линии ГИБДД через единый портал госуслуг станет доступной только после возобновления работы системы, отметили в ведомстве.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter