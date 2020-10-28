В управлении ГИБДД Башкирии назвали менее загруженные для посетителей дни и часы

Республиканская госавтоинспекция подготовила памятку для жителей Башкирии. В не указано время наименьшей загруженности. Так, больше вероятности быстрее получить услугу в четверг, пятницу и субботу. И даже в эти дни приходить лучше с 11:00 до 13:00 или к концу рабочего дня – в 17:00.