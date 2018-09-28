В России вступает в силу ряд законов затрагивающих предпринимателей

Речь идет об упрощении регистрации юридических лиц, установке рекламных щитов, а также создании особых счетов для госзакупок и составлении списков людей пенсионного возраста. Об этом 28 сентября пишет газета «Известия».

В следующем месяце в России вступают в силу особые правила регистрации юрлиц. Подачу бумаг собираются упростить. Если предпринимателю откажут в регистрации по причине недостающих или неправильно оформленных документов, то у него будет три месяца на исправление неточностей. Время начнут отсчитывать с момента вынесения решения об отказе в регистрации.

Юрлица, которые успеют переоформить документы за указанный промежуток времени, смогут не платить во второй раз государственную пошлину в размере 4 000 рублей. Также бизнесменов освободят от сбора тех документов, которые были оформлены правильно и остались у регистрирующей структуры.

В скором времени в России упростят процедуру выдачи разрешений на установку рекламных щитов в городах. Подать заявление на установку рекламной конструкции можно будет через портал госуслуг. На данном сайте заявитель получит и ответ.

Для участия в конкурсе госзакупок бизнесменам придется заранее класть деньги на особый счет. Банк в ходе торгов заблокирует средства, необходимые для победы в конкурсе. Примечательно, что завести счет для участия в госзакупках можно будет только в тех банках, которые «рекомендует» правительство России.

Предпринимателей, у которых работают люди пенсионного возраста, обяжут направлять в центры занятости ежеквартальные отчеты. Документы о пожилых сотрудниках бизнесмены должны предоставлять не позднее 15 числа месяца, следующего после окончания квартала.

Нововведение касается тех организаций, работники которых уже находятся в возрасте, позволяющем им выйти на пенсию, но еще не оформивших нужные документы. На сотрудников, которые работают и уже получают пенсию, составлять отчеты не надо. То же касается и лиц, вышедших или планирующий выйти на пенсию досрочно.