Экс-владельца банка «Пушкино» задержали на Украине по запросу России

Экс-банкира задержали 9 августа в Киевской области сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Как говорится в материалах суда, в генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов РФ о выдаче лица с целью привлечения его к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. В соответствии с запросом, разыскиваемый является гражданином России.

В отношении Алякина судом была применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста до вынесения Генеральной прокуратурой Украины решения по экстрадиции. Вердикт вынесут до 15 сентября следующего года, сообщил RNS.

В свою очередь, защита Алякина попросила отпустить его под домашний арест. Адвокаты мотивировали данную просьбу тем, что арестованному требуется лечение в условиях стационара. Помимо этого, по словам защиты, экс-банкир служил в украинских батальонах «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе работой и жильем.

В 20313 году Алякин получил гражданство Украины, но в конце июля 2017 года это решение было аннулировано Государственной миграционной службой страны. На Украине предприниматель владеет строительной компанией «Прогресс Буд» в Борисполе Киевской области.

Напомним, банк «Пушкино», учрежденный в 1990 году в Подмосковье, в городе Пушкино, был лишен лицензии 30 сентября 2013 года, в декабре финансовое учреждение признали банкротом. «Дыра» в банке на тот момент составляла 14,4 миллиардов рублей. В 2011-2012 годах Алексей Алякин был главным бенефициаром банка, но его доля составляла не более 20%. В декабре 2012 года он выбыл из состава акционеров организации.