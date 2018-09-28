Автостат назвал самую популярную модель электромобиля в России
За первые восемь месяцев 2018 года продажи новых электромобилей в России увеличились на 72% в сравнении с тем же периодом минувшего года. Всего продажи за указанное время составили 86 единиц.
Наиболее популярной моделью стала Nissan Leaf, на долю которой пришлось более 50% всех продаж, подсчитали в «Автостате». За январь-август текущего года этот электромобиль в нашей стране приобрели 44 человека, сообщил RNS.
Отмечается, что на протяжении семи месяцев подряд в России продажи электрокаров растут. По результатам августа рост составил 27%, до 14 единиц.
Электромобили марки Tesla приобрели 38 человек, причем большая часть (30 единиц) пришлась на Model X. Так, продажи Model S составили семь единиц, а Model 3 всего одну. Также с начала 2018 года на российских дорогах появилось четыре электромобиля Renault Twizy.
Лидером продаж новых электрокаров в России возглавляет Москва. За восемь месяцев в российской столице продали 29 машин. Второе место с 13 автомобилями принадлежит Приморскому краю.
Кроме этого, владельцами электромобилей стали пять жителей Санкт-Петербурга. Аналогичное число машин реализовали в Московской области. В Иркутской области, Хабаровском и Краснодарском краях прибавилось было приобретено по три новых автомобиля. В Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях и республике Татарстан электромобили купили по два жителя в каждом регионе. Еще в 17 субъектах страны было приобретено по одному электрокару.