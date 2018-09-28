Автостат назвал самую популярную модель электромобиля в России

Наиболее популярной моделью стала Nissan Leaf, на долю которой пришлось более 50% всех продаж, подсчитали в «Автостате». За январь-август текущего года этот электромобиль в нашей стране приобрели 44 человека, сообщил RNS.

Отмечается, что на протяжении семи месяцев подряд в России продажи электрокаров растут. По результатам августа рост составил 27%, до 14 единиц.

Электромобили марки Tesla приобрели 38 человек, причем большая часть (30 единиц) пришлась на Model X. Так, продажи Model S составили семь единиц, а Model 3 всего одну. Также с начала 2018 года на российских дорогах появилось четыре электромобиля Renault Twizy.

Лидером продаж новых электрокаров в России возглавляет Москва. За восемь месяцев в российской столице продали 29 машин. Второе место с 13 автомобилями принадлежит Приморскому краю.