В Минздраве подвергли критике выводы ученых о допустимой дозе алкоголя

За одну порцию можно считать 350 грамм пива, 100 грамм вина и 40 грамм более крепких напитков. Об этом 28 июня пишет газета « Известия ».

По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, к данным американских ученых нужно относиться скептически. В составе алкоголя присутствует этанол. Это вещество является токсичным. К тому же спиртные напитки на всех влияют по-разному. У кого-то печень работает лучше, а у кого-то хуже. Здесь все очень индивидуально.