Автостат: в России чаще всего продаются отечественные автомобили

Выяснилось, что каждая четвертая реализуемая в РФ машина выпущена местным производителем. Об этом 28 мая пишет газета «Известия».

Самые большие продажи среди российских автогигантов зафиксированы у «АвтоВАЗа». За первый квартал 2018 года компания реализовала 109 800 своих транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи «АвтоВАЗа» выросли на 25%.