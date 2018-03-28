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Построен газопровод от Nord Stream к новому заводу СПГ в Ленобласти
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Построен газопровод от Nord Stream к новому заводу СПГ в Ленобласти

Сегодня, 22:46Общество
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