Построен газопровод от Nord Stream к новому заводу СПГ в Ленобласти

Новый газопровод будет поставлять сырье на строящийся завод сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. В ближайшее время начнутся гидро- и пневмоиспытания газопровода, сообщили в инжиниринговом холдинге «Петон», который выполнял проект по заказу ПАО «Газпром».

Мощность строящегося завода СПГ в Ленобласти оценивается в 1,5 миллиона тонн в год. Стоимость объекта – 127 миллиардов рублей.

«Комплекс, направленный на локальную газификацию и присутствие в странах Балтики, станет одним из экономически важных СПГ-проектов в России», – сообщил представитель «Петона».

Работы проводятся в установленные графиком сроки.

Директор проекта Вячеслав Гришин сообщил, что монтаж фундаментов завершен на 90%. Смонтированы более 8 тысяч тонн металлоконструкций. Завершено строительство подстанции мощностью 110/10 киловатт, которая будет питать завод электроэнергией. В этом году планируется построить морской отгрузочный терминал для предприятия.