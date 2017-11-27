Митрополит: Apple воспользовалась опытом РПЦ для популярности

Митрополит Волоколамский Иларион пришел к мнению, что Apple заимствовала некоторые обычаи у русской православной церкви.

Как пишет издание Dni.ru, по мнению священнослужителя, компания добилась большого успеха на рынке, потому что разработчики прибегли к методу, который веками практиковался в церкви.

Как только появились первые модели iPhone многие шутили, что поклонники марки напоминают членов религиозной организации. Недавно подтверждение этого поступило от представителей православной церкви.

Так, по словам митрополита Волоколамского Илариона, это является не результатом случайного стечения обстоятельств, а продуманной политики компании. Причем легшие в ее основу методы берут начало на заре технологий. Священнослужитель сказал, что он мог следить за эволюцией компьютеров с того момента, как они начали создаваться. И если сначала машины оперировали только текстом, после появилась продукция Apple, где появилось явление под названием icon. То есть иконка или картинка, нажав на которую пользователь попадает в определенный раздел и тому подобное.

По мнению митрополита, разработчики не случайно воспользовались тем, что церкви было известно многие столетия. Например, в храмах много икон, также верующие дома имеют иконы. И каждая из них символизирует окно в иной мир, подчеркнул священнослужитель. По слова митрополита Волоколамского Илариона, популярность гаджетов от Apple связана с тем, что создатели марки воспользовались технологией, которую многие века применяла РПЦ и другие церкви.

Также священнослужитель заметил, что сегодня большинство ресурсов Сети представляют не набор текстов, как это было в начале развития интернета, а картинки. Этот способ восприятия информации сегодня практически отодвинул на задний план привычное ранее книжное мышление.