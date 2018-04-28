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Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни
Интервью
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Интервью

Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни

Сегодня, 11:19Азамат ШавлуковФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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