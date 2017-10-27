В Башкирии сельчанину подарили гуся за поимку филина

Мужчину решили поощрить за бережное отношение к дикой птице.

Вчера, 26 октября, директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов преподнес живого гуся жителю города Мелеуза Айгизу Рыскильдину, который на днях передал в распоряжение сотрудников парка живого филина, пойманного им на своем подворье. Птица занесена в Красную Книгу, поэтому охраняется законом.

Как сообщили в Национальном парке республики, данная история началась с того, что в одном из местных личных подворий в селе Котлубулатово Мелеузовского района хозяева обнаружили гуся, убитого неизвестным хищником. Айгиз Рыскильдин, гостивший у тестя, предложил расставить капканы, в один из которых угодил филин.

Мужчина не стал расправляться с птицей, а запер ее в сарае и даже дал полакомиться убитым ранее гусем. А затем позвонил в администрацию Национального парка и рассказал о происшествии.

Директор парка Владимир Кузнецов забрал филина, чтобы потом отпустить его на волю. Айгизу Рыски льдина в знак признательности за порядочное отношение к живой природе было решено подарить гуся взамен птицы, умерщвленной ранее филином.

Орнитологи по видео определили, откуда прилетала птица на подворье и пришли к выводу, что он неподалеку устроил себе дупло. Специалисты уверяют, что нападение на домашнего гуся несвойственно для взрослых особей, и надеются, что молодой филин больше не повторит подобное.