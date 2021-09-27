В Башкирии карантин введен в 279 школах

В Башкирии карантин введен в 279 школах
В Башкирии карантин введен в 279 школах
Сегодня, 11:44ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего было выявлено 730 случаев заболевания COVID-19 среди учащихся образовательных учреждений.

На оперативном совещании руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Башкирии тяжелая, также растет количество заболевших среди детского населения.

— Всего выявлено 730 случаев заболевания. Классы, в которых зафиксировано более 5 случаев заболевания, уводятся на карантин. На данный момент карантин введен в 279 школах Башкирии, а это 768 классов, — отмечает Анна Казак.

Известно, что наибольшее количество заболеваний было выявлено в общеобразовательных учреждениях — это 530 случаев, далее 120 случаев в дошкольных, 52 — в учреждениях профессионального образования, 10 — в учреждениях с круглосуточным пребыванием и оставшиеся 6 случаев приходятся на доп. образование.

Также стало известно, что Роспортребнадзор совместно с Минобром проводят рейды по школам, детским садам и по учреждениям проф. образования. В ходе проверок выявляются нарушения, уже по которым даются рекомендации и предписания.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы