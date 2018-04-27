В ЯНАО прокуратура потребовала закрыть семь торговых центров

Надзорный орган требует закрытия семи торговых центров. Об этом пишет портал rns.online.

Сотрудники прокуратуры и МЧС проверяли объекты на выполнение правил пожарной безопасности. В ходе рейдов было открыто 196 административных делопроизводств. В суды направлены исковые заявления о запрете эксплуатации семи ТЦ.

Прокуроры выявили факты отсутствия или неисправности первичных средств пожаротушения. На некоторых объектах системы автоматической пожарной сигнализации не функционировали. Запасные выходы были завалены горючими материалами.

Одним из самых злостных нарушителей пожарной безопасности оказался батутный парк в Ноябрьске. Его единственный запасной выход был отделан горючими материалами. Пожарная сигнализация на объекте оказалась сломанной. По решению суда батутный центр должен быть закрыт вплоть до устранения всех нарушений.