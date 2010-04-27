Требования к усыновителям-иностранцам хотят ужесточить

В Курултае не скрывают, что выступить с такой законодательной инициативой башкирских парламентариев подтолкнула ситуация, когда в начале апреля приемная мать из США вернула самолетом в Россию усыновленного ею Артема Джастина Савельева-Хансена. Семилетний ребенок в одиночку прилетел на родину с запиской, в которой говорится, что Энн Тори Хансен отказывается от мальчика ради собственной безопасности. В настоящее время Россия не имеет с Америкой двустороннего договора по вопросам международного усыновления, ведутся только консультации по его заключению.

Как заявила «МКС» Лилия Гумерова, уполномоченный по правам ребенка в РБ, в минувшем году усыновлены иностранцами 11 детей из Башкирии: трое - гражданами США, четверо – итальянцами, четыре ребенка увезли в Канаду. По данным правозащитницы, случаев отказа и возврата сирот подданными других государств в республике не было.