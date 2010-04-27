Требования к усыновителям-иностранцам хотят ужесточить
Депутаты Госсобрания Башкирии на последнем заседании, состоявшемся в минувший четверг, обратились в Государственную Думу с предложением незамедлительно принять поправки в Семейный кодекс РФ, ужесточающие процедуру усыновления (удочерения) российских сирот подданными других государств. Башкирские народные избранники полагают, что приемными родителями могут быть иностранцы, соблюдающие «условия международного договора Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей, заключенного с государством», гражданином которого является желающий взять ребенка в семью.
В Курултае не скрывают, что выступить с такой законодательной инициативой башкирских парламентариев подтолкнула ситуация, когда в начале апреля приемная мать из США вернула самолетом в Россию усыновленного ею Артема Джастина Савельева-Хансена. Семилетний ребенок в одиночку прилетел на родину с запиской, в которой говорится, что Энн Тори Хансен отказывается от мальчика ради собственной безопасности. В настоящее время Россия не имеет с Америкой двустороннего договора по вопросам международного усыновления, ведутся только консультации по его заключению.
Как заявила «МКС» Лилия Гумерова, уполномоченный по правам ребенка в РБ, в минувшем году усыновлены иностранцами 11 детей из Башкирии: трое - гражданами США, четверо – итальянцами, четыре ребенка увезли в Канаду. По данным правозащитницы, случаев отказа и возврата сирот подданными других государств в республике не было.
Между тем, Госдума уже рассматривает поправки в Семейный и Гражданский кодексы РФ, сужающие круг, имеющих право быть усыновителями, опекунами и попечителями. Ограничения распространены не только на судимых, но и на лиц с погашенной судимостью, а также на тех, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Речь идет о преступлениях против жизни и здоровья, свободы личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, тяжкие и особо тяжкие преступления.
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