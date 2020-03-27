Десять новых случаев COVID-19 обнаружили в Челябинской области

Об этом стало известно 27 марта, сообщает газета «Известия».

При этом один человек заразился от прибывшего недавно из Италии жителя области, а ещё два приехали из Вьетнама и Турции.

Отмечается, что у всех болезнь протекает в легкой форме. Они и все их близкие помещены под карантин либо под наблюдение врачей.

Результаты анализов всех зараженных подтвердили в лаборатории, которая находится в Новосибирской области. Тесты троих человек отправлены на дополнительные исследования.