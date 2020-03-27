Десять новых случаев COVID-19 обнаружили в Челябинской области
27 марта, 18:12ОбществоФото: flickr.com
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В Челябинской области обнаружены десять новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом стало известно 27 марта, сообщает газета «Известия».
При этом один человек заразился от прибывшего недавно из Италии жителя области, а ещё два приехали из Вьетнама и Турции.
Отмечается, что у всех болезнь протекает в легкой форме. Они и все их близкие помещены под карантин либо под наблюдение врачей.
Результаты анализов всех зараженных подтвердили в лаборатории, которая находится в Новосибирской области. Тесты троих человек отправлены на дополнительные исследования.
На данный момент в Челябинской области зарегистрировано 20 случаев заражения COVID-19. Первый из них был зафиксирован 21 марта.
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