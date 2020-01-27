Приставы Башкирии начали проверку по факту найденных в туалете личных документов
Сегодня, 11:13ОбществоНадежда Валитова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тем не менее, в ведомстве считают, что любой комментарий ситуации является «преждевременным».
Сюжеты: Эксклюзив
В пресс-службе судебных приставов республики заявили, что по фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении федеральной службы судебных приставов по республике Башкортостан проводится проверка.
«В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным», - уточнили также в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что в туалете службы судебных приставов Стерлитамака вместо туалетной бумаги нашли документы с персональными данными должников, подписанные мокрой печатью.
В них указывались личные адреса, ФИО, размер долга должников. Видео распространили в социальных сетях.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей