Приставы Башкирии начали проверку по факту найденных в туалете личных документов

В пресс-службе судебных приставов республики заявили, что по фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении федеральной службы судебных приставов по республике Башкортостан проводится проверка.

«В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным», - уточнили также в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в туалете службы судебных приставов Стерлитамака вместо туалетной бумаги нашли документы с персональными данными должников, подписанные мокрой печатью.