В Башкирии в туалете приставов вместо бумаги нашли документы с личными данными

Видеодоказательство инцидента было опубликовано в сообществе «Черный список Салават» ВКонтакте. Мужчина, обнаруживший любопытную и вопиющую находку, заявил, что вместо туалетной бумаги на подоконнике туалета службы судебных приставов Стерлитамака лежит целая кипа документов с мокрыми печатями и персональными данными должников.

Пользователи сети возмутились случившимся и принялись искать причины такой халатности со стороны ведомства.

Как в туалете приставов нашли документы с личными данными должников. Видео Видео: ВКонтакте, Черный список Стерлитамак.

«Архивов нет, архивариусов тоже нет, никому не доплачивают за работу с макулатурой. Правильное хранение, как и утилизация, требует средств. Вот я и пишу для примера, какой будет отписка, в целях сохранения бюджетных средств... Хоть кому пишите. Живём во времена бардака, человеческие жизни на помойку выкидывают, а тут преступление века. Пишите, конечно, может СМИ подхватят, разнесут. Но не думаю, что у кого-то погоны слетят».

«Это нарушение закона о персональных данных. Там штрафы офигенные. У кого время и желание есть, пишите в прокуратуру. Ох, горя они хапнут.. хотя после этого поста им итак сладко не будет. Завтра на оперативке кто-то отгребет по полной!», - пишут пользователи ВКонтакте.

Известно, что об инциденте стало известно федеральному изданию «Известия».

По данному факту редакция уже отправила официальный запрос на имя главы регионального ведомства Ильдара Махмутова.

Пока в ведомстве никак не прокомментировали случившееся.