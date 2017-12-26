Выходцы из Башкирии стали лучшими управленцами Подмосковья

Город Красногорск, которым чуть меньше года руководит Радий Хабиров, совершил резкий рывок в своем развитии.

Сегодня, 26 декабря, на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве были подведены предварительные итоги социально-экономического развития всех субъектов Подмосковья. Руководитель области отметил огромный качественный скачок, который совершил в своем развитии город Красногорск, который считается столицей области. В присутствии глав других городов Подмосковья Андрей Воробьев поздравил главу Красногорска Радия Хабирова с достигнутыми успехами и пожелал еще больших успехов на будущее.

Медиакорсеть попросила поделиться впечатлениями заместителя главы города Ростислава Мурзагулова, который, кстати, как и Радий Фаритович, является выходцем из Башкирии.

- Такой качественный скачок произошел не вдруг. Мы планомерно двигались к этим высоким показателям и в результате меньше чем за год Красногорск переместился из так называемой «красной зоны», которая считалась наиболее отсталой, в «зеленую», наиболее успешную часть рейтинга городов Подмосковья, преодолев сразу несколько ступеней, - уточнил в беседе с корреспондентом Медиакорсети Ростислав Мурзагулов. – Наиболее заметных успехов Красногорск достиг в сфере ЖКХ. Именно поэтому сегодня город стал обладателем премии «Прорыв Года» в сфере благоустройства. Кроме того, – мы на лидирующих позициях по показателям роста инвестиций, и это объясняется, на мой взгляд, прежде всего, личностью Радия Фаритовича, потому что в России так уж повелось: предприниматели готовы вкладывать средства в регион, руководитель которого внушает им доверие.