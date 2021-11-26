Жителям Башкирии выплатили более 2,4 миллиона рублей за сдачу оружия

Известно, что в 160 заявлениях, поступивших в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Башкирии, жители республики отказались от 158 единиц оружия, от более 5 тысяч штук боеприпасов и от более 1090 граммов взрывчатых веществ. Так, по данным пресс-службы Росгвардии, общая сумма вознаграждений для граждан составила более 2,4 миллиона рублей.
В частности отмечается, что в уфимец за гладкоствольное оружие «ИЖ-58» получил от государства вознаграждение на сумму 25 тысяч рублей. В Янаульском районе за нарезное оружие «ТОЗ-8» было выплачено 20 тысяч рублей, а в Зианчуринском районе за гладкоствольное оружие «БМ» сельчанин получил 15 тысяч рублей.
Известно, что вознаграждения выплачиваются в рамках акции «Сдай оружие», и ежегодно из бюджета республики на данные цели выделятся около 3,6 миллиона рублей. Отмечается, сдать оружие можно в ближайшем отделении полиции или Росгвардии.