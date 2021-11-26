Жителям Башкирии выплатили более 2,4 миллиона рублей за сдачу оружия

Жителям Башкирии выплатили более 2,4 миллиона рублей за сдачу оружия
Жителям Башкирии выплатили более 2,4 миллиона рублей за сдачу оружия
26 ноября, 20:03ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
За текущий год в Центр Рогвардии поступило более 160 заявлений на сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Общая сумма выплат составила более 2,4 миллиона рублей, ежегодно на выплату подобных вознаграждений бюджета региона выделяется около 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в 160 заявлениях, поступивших в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Башкирии, жители республики отказались от 158 единиц оружия, от более 5 тысяч штук боеприпасов и от более 1090 граммов взрывчатых веществ. Так, по данным пресс-службы Росгвардии, общая сумма вознаграждений для граждан составила более 2,4 миллиона рублей.

В частности отмечается, что в уфимец за гладкоствольное оружие «ИЖ-58» получил от государства вознаграждение на сумму 25 тысяч рублей. В Янаульском районе за нарезное оружие «ТОЗ-8» было выплачено 20 тысяч рублей, а в Зианчуринском районе за гладкоствольное оружие «БМ» сельчанин получил 15 тысяч рублей.

Известно, что вознаграждения выплачиваются в рамках акции «Сдай оружие», и ежегодно из бюджета республики на данные цели выделятся около 3,6 миллиона рублей. Отмечается, сдать оружие можно в ближайшем отделении полиции или Росгвардии.

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