Жителям Башкирии выплатили более 2,4 миллиона рублей за сдачу оружия

За текущий год в Центр Рогвардии поступило более 160 заявлений на сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Общая сумма выплат составила более 2,4 миллиона рублей, ежегодно на выплату подобных вознаграждений бюджета региона выделяется около 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в 160 заявлениях, поступивших в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Башкирии, жители республики отказались от 158 единиц оружия, от более 5 тысяч штук боеприпасов и от более 1090 граммов взрывчатых веществ. Так, по данным пресс-службы Росгвардии, общая сумма вознаграждений для граждан составила более 2,4 миллиона рублей. В частности отмечается, что в уфимец за гладкоствольное оружие «ИЖ-58» получил от государства вознаграждение на сумму 25 тысяч рублей. В Янаульском районе за нарезное оружие «ТОЗ-8» было выплачено 20 тысяч рублей, а в Зианчуринском районе за гладкоствольное оружие «БМ» сельчанин получил 15 тысяч рублей. Известно, что вознаграждения выплачиваются в рамках акции «Сдай оружие», и ежегодно из бюджета республики на данные цели выделятся около 3,6 миллиона рублей. Отмечается, сдать оружие можно в ближайшем отделении полиции или Росгвардии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter