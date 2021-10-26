Татьяна Минеева прокомментировала решение правительства о поддержке малого бизнеса

Российские власти подготовили проект постановления о единоразовой выплате малому бизнесу и социальным некоммерческим организациям (НКО), которые понесли ущерб от пандемии COVID-19. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе совещания со своими заместителями.

Как сообщает “Коммерсантъ”, общая сумма финансирования составит 38,5 млрд рублей. Московский уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева поддержала решение правительства. По ее словам, одной из существенных проблем бизнеса в пандемию является выпадающая часть выручки, с которой представители ряда коммерческих отраслей столкнулись еще в прошлом году. В частности, у гостиничного бизнеса в течение месяца выручка упала практически до нуля. Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что правительственные меры поддержки помогут трем миллионам граждан, большая часть из которых занята в сервисных отраслях. Согласно проекту постановления о выплате гранта предпринимателям, финансовую помощь от государства смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших за время пандемии отраслей. Сумма выплаты будет определена из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника. По словам Михаила Мишустина, данная мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки. Он также пояснил, что поддержку прежде всего получат предприятия, работающие в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и досуга. Подать заявки на получение выплат можно дистанционно, начиная с первого ноября, при этом обратиться за грантом компании смогут в течение полутора месяцев с этой даты. Отмечается, что обработкой поступивших от предпринимателей документов займется Федеральная налоговая служба, а сами выплаты начнут поступать с 15 ноября. Также власти объявили, что предприятия получат возможность оформить кредит под 3% годовых с рассрочкой. Согласно оценкам специалистов, потери бизнеса от ввода нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в период с 30 октября по 7 ноября в стране установлены нерабочие дни. При этом заработная плата за сотрудниками будет сохранена. Это мера предпринята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, и в случае необходимости администрации регионов смогут продлить этот режим.

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