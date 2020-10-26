Одноклассники разрешили группам загружать обложки с кнопками

Одноклассники активно развивают инструменты в группах для того, чтобы кастомизировать группу и настроить ее для эффективного продвижения бренда. Например, недавно ОК добавили для администраторов возможность загружать стикерпаки от имени групп и добавлять Меню ссылок, что позволяет закрепить несколько блоков над лентой с уникальным дизайном, текстами и ссылками. Также в этом году появилась единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов под названием «Кабинет бизнеса».