Идеальные выходные в Уфе

Сегодня в Европе популярны сервисы, которые предлагают машины по онлайн-подписке. В 2019 году данный тренд дошел и до РФ. Так бренд Hyundai запустил сервис Hyundai Mobility. Машины там представлены в богатой комплектации. Они обслуживаются в официальных дилерских центрах. Такие сервисы создают для лиц, которым автомобиль нужен на пару дней. Также услугой могут воспользоваться люди, испытывающие потребность в пользовании машиной в режиме 24/7 долгое время, однако не желающие беспокоиться о ее техническом и прочем обслуживании.