Идеальные выходные в Уфе

Сегодня многие задаются вопросом, как устроить полноценный мини-отпуск в России в течение всего одного уик-энда.

Текущий год внес заметные коррективы в повседневность. Россиянам пришлось менять привычные графики и форматы работы и отдыха. Закрытие границ заставило граждан по-другому посмотреть на свое государство. На карте Российской Федерации много мест, которые не уступают по красоте и интересу известным туристическим брендам. Например, на территории Башкирии находится уникальный природный парк «Мурадымовское ущелье» площадью свыше 23 тысяч гектаров, длиной 28 километров и шириной до 10, расположенный в долине реки Большой Ик. Photo: wikipedia.org От Уфы до него около 300 километров, автобусы ходят редко, поэтому журналисты mkset.ru решили воспользоваться машиной, взятой в сервисе онлайн-подписки на автомобили Хендэ Мобилити. Мурадымовское ущелье — это живописный каньон в скалах, который вытянут вдоль реки Большой Ик. А главными достопримечательностями парка являются около 40 природных пещер. Стены Старомурадымовской пещеры, длина которой 210 метров, покрыты рисунками, сделанными нашими далекими предками с помощью красной охры. Их возраст около 10 тысяч лет. Еще в ряде пещер Мурадымовского ущелья жили древние люди. Это подтверждают обнаруженные там стоянки. Общая длина ходов Новомурадымовской пещеры, самой протяженной в парке, — 1850 метров, глубина — 108 метров. На стенах пещеры красивые натеки из кальцита. Photo: фрагмент видео Грот Голубиный длиной 69 метров. У него большой вход шириной 18 метров и высотой три. Из грота открывается красивый вид на каньон реки Большой Ик. В гроте Голубином во времена палеолита жили люди. У гротов интересные названия: Концертный Зал, Приют Топографа, грот Добрых Фей, Чертов Мостик. Чтобы попасть в некоторые пещеры ущелья, необходим альпинистский опыт и специальное снаряжение. Например, в пещере Большой Лабиринтовой множество наклонных коридоров и колодцев глубиной до 18 метров. В пещерах Мурадымовского ущелья живут летучие мыши и разная другая экзотическая живность. Чтобы добраться до природного парка, нужно ехать из Уфы через Стерлитамак, Салават, Мелеуз. Затем повернуть по указателю Баймак, Сибай и доехать до села Мраково. От Мраково еще 25 километров до деревни Мурадымово, возле которой находится въезд на территорию парка. В один день уложиться трудно, поэтому можно переночевать либо в палатке, либо в находящемся в 50 километрах Кумертау, где есть отели. Там же можно и пообедать. Благо при наличии машины, взятой в сервисе подписки на автомобиль и аренды Hyundai Mobility, это не проблема. Выбираем трансфер Путешествовать по России удобнее всего на машине. Автомобиль должен быть вместительным. Его техническое состояние тоже должно быть идеальным. Хорошая комплектация транспортного средства позволит путешествовать с комфортом. Речь идет о кондиционере, подогреве сидений, встроенном навигаторе и прочих приятных «мелочах». Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити Сегодня в Европе популярны сервисы, которые предлагают машины по онлайн-подписке. В 2019 году данный тренд дошел и до РФ. Так бренд Hyundai запустил сервис Hyundai Mobility. Машины там представлены в богатой комплектации. Они обслуживаются в официальных дилерских центрах. Такие сервисы создают для лиц, которым автомобиль нужен на пару дней. Также услугой могут воспользоваться люди, испытывающие потребность в пользовании машиной в режиме 24/7 долгое время, однако не желающие беспокоиться о ее техническом и прочем обслуживании. Оплачивая цену подписки, клиент получает на нужный срок (от дня до года) отлично укомплектованное транспортное средство в идеальном состоянии. Здесь нет первого взноса и залога. Для регистрации достаточно паспорта и прав. Сервис освобождает человека от уплаты транспортного налога, технического осмотра, покупки КАСКО и ОСАГО, технического обслуживания, ремонта и так далее — все это уже входит в цену. Путешественнику надо будет лишь платить за горючее и парковку. Все прочие расходы берет на себя сервис. Интересно, что вместе с автомобилем клиент получает круглосуточный доступ к службе поддержки. Специалисты последней в любое время придут на помощь — начиная от замены проколотого колеса, дозаправки на пустой дороге, если машина в силу каких-то обстоятельств «обсохла», и кончая оформлением ДТП, если таковое случится. Для путешественников подобный набор функций неоценим. Оформление подписки происходит быстро. Услугу реально заказать в мобильном приложении Hyundai Mobility. Когда регистрацию одобрят, клиенту предложат выбрать время и дату, когда он сможет забрать машину. Транспортное средство будет ждать пользователя на парковке официального дилера в городе его проживания. Заказывая машину на срок до одних суток, клиент получит ее уже через четыре часа. При заказе больше чем на месяц — через два дня. На автомобиле можно ездить по всей России и за границей. При поиске уникальных мест автомобиль надежной марки дает максимальный комфорт. Отпуск с проектом «Километры» Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити А те, кто планирует потратить на путешествие не одни выходные, а целый отпуск, могут познакомиться с проектом Hyundai Mobility «КИЛОМЕТРЫ». Его участники проехали на автомобиле по российским регионам. Проект стал настоящим путеводителем для всех, кто хочет побывать в необычных местах, и проводником «нетрадиционного туризма» в России. Ведь на машине можно смотреть не только на известные достопримечательности, но и съездить в места съемок знаменитых кинолент или заняться «гастрономическим туризмом». А продумать свое уникальное путешествие по России поможет сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility, география которого уже насчитывает 20 городов нашей страны.

