Швейцарские ученые назвали главную опасность для здоровья жителей мегаполисов

Так, пишет газета «Известия», аналитики исследовали 19,2 тыс. смертельных случаев, которые были зарегистрированы в Швейцарии с 2000 по 2008 год. В результате выяснилось, что риск сердечных приступов повышается на 5,2% на каждые дополнительные 10 микрограммов мелких частиц, загрязняющих воздух. Вместе с тем, если исключить воздействие шума, то риск снижается на 2–3,4%. Таким образом, ученые пришли к выводу, что шум вредит человеческому организму даже больше, чем загрязнение воздуха.