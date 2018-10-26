Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Швейцарские ученые назвали главную опасность для здоровья жителей мегаполисов
Сегодня, 17:30Общество
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В Швейцарии ученые института тропиков и общественного здоровья пришли к выводу, что высокий уровень городского шума значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом он влияет на здоровье даже больше, чем загрязненность воздуха в мегаполисах.
Так, пишет газета «Известия», аналитики исследовали 19,2 тыс. смертельных случаев, которые были зарегистрированы в Швейцарии с 2000 по 2008 год. В результате выяснилось, что риск сердечных приступов повышается на 5,2% на каждые дополнительные 10 микрограммов мелких частиц, загрязняющих воздух. Вместе с тем, если исключить воздействие шума, то риск снижается на 2–3,4%. Таким образом, ученые пришли к выводу, что шум вредит человеческому организму даже больше, чем загрязнение воздуха.
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