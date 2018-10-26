Фото: ТАСС
Пострадавшие от наводнения жители Кубани получат по 10 000 рублей
Сегодня, 15:57Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В субботу в Краснодарском крае начнутся первоочередные выплаты населению, которое пострадало от сильных дождей, приведших к наводнению.
В течение завтрашнего дня людям выплатят по 10 000 рублей. Об этом пишет RNS.
По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, сегодня власти составят списки пострадавших от подтоплений и переведут средства на счета Минтруда Краснодарского края. Деньги людям начнут выдавать с 27 октября.
Напомним, из-за сильных дождей в Краснодарском крае оказались затопленными Апшеронский, Туапсинский и Сочинский районы. В регионе введен режим ЧС. На данный момент уже известно о шести погибших.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей