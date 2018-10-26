Пострадавшие от наводнения жители Кубани получат по 10 000 рублей

В течение завтрашнего дня людям выплатят по 10 000 рублей. Об этом пишет RNS.

По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, сегодня власти составят списки пострадавших от подтоплений и переведут средства на счета Минтруда Краснодарского края. Деньги людям начнут выдавать с 27 октября.