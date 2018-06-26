В Уфе полицейские помогли роженице

Полицейские узнали, что водитель со своей беременной супругой, у которой были схватки, спешил в роддом по пробкам. Инспекторы связались с дежурной частью и сопроводили семью до роддома. Лариса Саливанова, пассажирка автомобиля, в очень скором времени родила дочь.