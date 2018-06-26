В Уфе полицейские помогли роженице

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Они сопроводили семейную пару в роддом.
Полицейские на улице Р. Зорге сопроводили семейную пару до родильного дома, сообщили в пресс-службе МВД России.
Полицейские узнали, что водитель со своей беременной супругой, у которой были схватки, спешил в роддом по пробкам. Инспекторы связались с дежурной частью и сопроводили семью до роддома. Лариса Саливанова, пассажирка автомобиля, в очень скором времени родила дочь.
О произошедшем узнал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов и через инспекторов, которые решили наведать молодую семью, передал в подарок детское удерживающее устройство, свои поздравления и пожелания безопасных дорог.
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