Эксперты считают, что Башкирия вышла на плато по заболеваемостью коронавирусом

Эксперты группы по прогнозированию ситуации с COVID-19 выяснили, что ситуация с числом заболевших коронавирусом не меняется с 14 мая. Плато, отмечают ученые, продлится относительно долго, так как территория региона довольно большая.

Отмечается, что скорость выздоравливания замедлилась, хотя число вылечившихся и увеличилось пропорционально. Установлено также, что ситуация с заболеваемостью раньше отставала от Москвы на три недели, но сейчас эта разница стала меньше.