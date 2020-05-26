Эксперты считают, что Башкирия вышла на плато по заболеваемостью коронавирусом
Ученые БГМУ и УГАТУ, проанализировав ситуацию с коронавирусом в регионе, пришли к выводу, что республика вышла на плато по ежедневному приросту числа заболевших.
Эксперты группы по прогнозированию ситуации с COVID-19 выяснили, что ситуация с числом заболевших коронавирусом не меняется с 14 мая. Плато, отмечают ученые, продлится относительно долго, так как территория региона довольно большая.
Отмечается, что скорость выздоравливания замедлилась, хотя число вылечившихся и увеличилось пропорционально. Установлено также, что ситуация с заболеваемостью раньше отставала от Москвы на три недели, но сейчас эта разница стала меньше.
Математическая модель разработана учеными из УГАТУ и БГМУ, прогнозы делаются специально для ХМАО, Удмуртии, Башкирии, Москвы и всей России. Прогнозы должны помочь министерству здравоохранения и госучреждениям планировать лечебную нагрузку на медицинские учреждения и регулировать степень карантина.