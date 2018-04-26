В Башкирии врачи попросили защиты своих прав у министра Вероники Скворцовой

Вчера, 25 апреля, портал «Медицинская Россия» опубликовал коллективное обращение, поступившее из Ишимбайской ЦРБ в адрес министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и генпрокурора РФ Юрия Чайки. Авторы письма отметили, что долгое время пытались привлечь внимание администрации города Ишимбай на то, что в больнице нарушена система оплаты труда, а главврач, главбух, а также главный экономист ЦРБ, по их словам, злоупотребляют своим служебным положением. Под обращением подписалось 25 человек.

- Мы считаем, что в нашей ЦРБ ведется двойная бухгалтерия. Медицинскому персоналу приходится перерабатывать, работать с большими нагрузками, буквально жить в больнице, чтобы получить нормальный доход, — пишут в обращении врачи. – Из-за низких зарплат, тяжелых условий труда, сверхнагрузок, нервозной обстановки, за время работы главврача уволилось много хороших специалистов.

В то же время, по их словам, руководители, а также приближенный круг главврача во внушительные разы больше получали в сравнении с врачами-специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, да к тому же, в больнице задерживали положенные медикам по закону деньги.

Так, например, выплаты по стандартизации медики должны были получить в январе 2013-го, а оплата была произведена только в июне 2013-го – после обращения в прокуратуру Башкирии. Также, по словам врачей, в предыдущие годы в больнице неправильно распределялись выплаты по модернизации. Когда же они все-таки дождались обещанных выплат, выяснилось, что руководство одновременно существенно снизило доплаты за совместительство, заместительство, ночные дежурства, выслугу лет, а также работу во вредных условиях труда.

При этом, по словам авторов обращения, сегодня в больнице не хватает врачей нескольких категорий - окулистов, хирургов, врача УЗИ, отоларинголога, терапевтов, эндокринолога, анестезиологов, кардиолога, онколога, проктолога. Вместо них прием пациентов ведут работники со средним медицинским образованием. И даже при этом местным жителям приходится стоять в очередях неделями, чтобы попасть к врачу.

— В поликлиниках за отсутствующих специалистов план посещений пациентов приходится выполнять остальным специалистам в нагрузку без всякой оплаты за этот труд. Увеличение нагрузки сказывается на качестве обслуживания пациентов. Несмотря на это, некоторые приближенные к главврачу лица, оформлены на 2-3 ставках за рабочий день с 100% оплатой за заместительство и совместительство, - сообщается в письме врачей.

В ЦРБ сократили даже ставку санитарок, и в основном – ночных. Их перевели в уборщицы с более низкой зарплатой. И теперь, когда в больницу поступает пациент с кровотечением или у него наступает рвота, медсестрам приходится не только оказывать помощь больному, но и мыть полы, убирать за пациентом. Опять-таки никаких доплат за выполнение этой работы не предусмотрено.

По словам медиков, на заработную плату сотрудников тратится только 37% от общего объема заработанных хозрасчетных средств. Куда уходит остальная сумма, коллективу не объясняют.

При этом врачам приходится на собственные деньги проводить ремонт в больнице, покупать канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства. Из-за долгов перед прачечной руководство клиники предложило медикам самостоятельно стирать и гладить дома свою спецодежду.

- В наших больницах практически нет самых необходимых лекарственных препаратов для лечения и оказания медпомощи. Из-за безвыходного положения медицинскому персоналу приходится предлагать пациентам приобретать необходимые медикаменты, тогда как все это должно предоставляться лечебным учреждением бесплатно, — пишут врачи.

Несмотря на то, что было поступление новых машин «скорой помощи», в том числе и реанимобилей, их местонахождение медикам неизвестно, а старые автомобили вот-вот развалятся. Не во всех кабинетах есть компьютеры и интернет, а если и есть, то с небольшой памятью и слабой сетью, что усложняет работу в разы. В поликлинике №2 нет лифта, а пандусы установлены не по нормам.

За ЦРБ постоянный числится долг за коммунальные ресурсы и медикаменты. Чтобы сократить долги, руководство постоянно сокращает штаты и обвиняет сотрудников в плохой работе, пишут в письме сотрудники больницы. А чтобы уменьшить кредиторскую задолженность, начальство вынуждает весь коллектив писать заявление на один день отпуска без сохранения зарплаты и собирается в очередной раз сокращать штат.

- Мы требуем повышения зарплат, вернуть и повысить надбавку за выслугу лет до 30%, за работу в ночное время, увеличить проценты за совместительство, заместительство и работы во вредных условиях труда, перевода уборщиц на должность санитарок в режимных кабинетах. Требуем справедливого распределения зарплат между руководством и сотрудниками. Просим провести полную ревизию финансово-хозяйственной деятельности за время руководства главного врача. Убедительно просим Вас разобраться в сложившейся ситуации. Просим избавить нас от произвола наших руководителей, — заявили ишимбайские медики в своем обращении.