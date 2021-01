«Воевать с властью не собираемся». В Башкирии появится новое общественное движение

В Башкирии активисты заявили о создании нового республиканского общественного движения. Подробности об организации рассказал Mkset руководитель и общественник Сагит Исмагилов.

Причиной создания движения стало отсутствие объединительных организаций в республике, которые бы защищали интересы республики, а также права и свободы человека. Загит Исмагилов привел в пример недавно созданное объединение «Республика», однако отметил, что там нет видных активистов, которых бы знало население. По его словам, в последние полгода к нему обращались целые районы, предлагая создать движение. Собрались три десятка человек, имеющих опыт как общественников, и провели организационное собрание и поставили цель создать республиканское общественное объединение — не национальное, сообщил Исмагилов. Движение решили назвать «Башкортостанский патриот», которое будет бороться за интересы всего народа республики. Как рассказал Mkset Загит Исмагилов, они планируют сотрудничать и с другими объединениями, например, в ситуации с большими начислениями за отопление. Он также высказался по поводу взаимодействия движения с республиканской властью. Мы воевать с властью не собираемся. Мы хотим, чтобы власть выполняла свои обязанности, сказал активист. Он также сообщил, что организацию не планируют регистрировать официально, чтобы избегать налоговую отчетность. В настоящее время группа готовит устав и программу, один экземпляр которых, активисты направят в Минюст РФ. По словам Загита Исмагилова, в движении будет действовать жесткое правило — слушаться вышестоящих, чтобы «не допускать огрехов».

