«Воевать с властью не собираемся». В Башкирии появится новое общественное движение

Причиной создания движения стало отсутствие объединительных организаций в республике, которые бы защищали интересы республики, а также права и свободы человека. Загит Исмагилов привел в пример недавно созданное объединение «Республика», однако отметил, что там нет видных активистов, которых бы знало население. По его словам, в последние полгода к нему обращались целые районы, предлагая создать движение.