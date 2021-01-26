Эволюция жилья комфорт-класса

- Стремясь сделать жильё более комфортным мы активно внедряем в комфорт-класс самые современные опции, которые раньше были прерогативой только «высоких сегментов». К примеру, ГК «Первый Трест» первой в Уфе реализовала колясочные и велосипедные в ЖК «Биосфера», спроектировала, эксплуатируемую кровлю с доступом для жильцов комплекса в ЖК «Биосфера Высота», квартиры с деревянными каминами и террасами в ЖК «Уфимский Кремль», внутреннее кондиционирование в ЖК «Новатор», начала применять сценарное проектирование к жилому пространству и устанавливать тематические детские площадки. И мы рады видеть, что другие застройщики, смотря на наш успешный опыт внедряют в свои проекты функциональные преимущества для жильцов. Ещё одно наше нововведение – свободная планировка, которая облегчает ремонт нашим жильцам. Раньше эта опция была присуща только жилью премиум- и элит-класса, но проведя исследования, мы увидели, что сегодня люди не хотят жить в типовых квартирах, а чаще делают ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Эта опция стала доступна благодаря строительству по монолитно-кирпичной технологии - внутри квартиры нет несущих стен, а значит вы сами решаете где вам возвести межкомнатные перегородки или может быть лучше обойтись без них. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».