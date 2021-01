Эволюция жилья комфорт-класса

О том, как меняются предпочтения, и что выбирают люди: экономию или эргономику, обсудим с ведущим PR-специалистом ГК «Первый Трест», Натальей Всесвятской.

За последние несколько лет уфимские новостройки комфорт-класса совершили качественный скачок, превратившись из «хорошо, что вообще построили» в проекты, на любой вкус и цвет. Тон стандартам качества задают застройщики, заинтересованные в развитии строительной отрасли и повышении спроса, который создают требовательные современные покупатели. О том, как меняются предпочтения, и что выбирают люди: экономию или эргономику, обсудим с ведущим PR-специалистом ГК «Первый Трест», Натальей Всесвятской. - Конкуренция за потребителя заставляет застройщиков постоянно улучшать свои проекты внедряя всё новые и новые характеристики для повышения их популярности, а выигрывает в конечном счёте покупатель. Неоднократно участвуя в оценке жилых комплексов со всей страны в составе жюри федеральной премии Urban Awards, мы видим насколько быстро меняются предложения на рынке недвижимости и можем отметить, что в нашем регионе строятся очень интересные и качественные проекты. Каждый год на рынке недвижимости меняются стандарты классов жилья и растут запросы покупателей. Буквально несколько лет назад у большинства потребителей было всего два критерия: цена и локация. Сегодня вес этих критериев заметно снизился. Теперь покупателей интересуют и качественные параметры ЖК: продуманность и эргономичность планировки, красота двора и интерьера подъезда, эксклюзивность пространства, транспортная доступность и разнообразие инфраструктуры. - рассказывает Наталья Всесвятская. Для девелоперов важно возводить именно то, что мы захотим и сможем купить. Поэтому серьезные компании непрерывно изучают образ жизни клиентов, в том числе потенциальных, следят за их предпочтениями и собирают отзывы. Все данные анализируются, новые тренды фиксируются и учитываются, когда приходит время проектировать следующий жилой комплекс. - Успешно реализовав уже 11 проектов (а это более 260 000 кв. м) мы приобрели большой опыт и применяем принцип индивидуальности и комфортности каждого проекта. При разработке концепции учитываются особенности площадки и ее окружения, индивидуально разрабатывается архитектура, благоустройство и формируется инфраструктура комплекса. Постоянный контакт с аудиторией даёт нам возможность для комплексного сбора информации об их реальных предпочтениях, что служит улучшению качества будущих жилых комплексов и поиску оптимального баланса в основных параметрах. – поделилась Наталья Всесвятская. Элементы, ранее характерные для более высоких классов жилья, появляются и в архитектурных решениях комплексов комфорт-класса, как отметили в ГК «Первый Трест», сейчас уже практически все ЖК комфорт-класса имеют и отделку мест общего пользования (МОП) по индивидуальному дизайн-проекту, и закрытый двор с авторскими элементами благоустройства, и подземный паркинг с уровня, которого можно подняться на любой этаж на лифте. Но самым интересным, конечно, являются эксклюзивные планировочные решения. Кухни-гостиные, мастер-спальни, гардеробные и кладовые — вот приметы нового времени. - Стремясь сделать жильё более комфортным мы активно внедряем в комфорт-класс самые современные опции, которые раньше были прерогативой только «высоких сегментов». К примеру, ГК «Первый Трест» первой в Уфе реализовала колясочные и велосипедные в ЖК «Биосфера», спроектировала, эксплуатируемую кровлю с доступом для жильцов комплекса в ЖК «Биосфера Высота», квартиры с деревянными каминами и террасами в ЖК «Уфимский Кремль», внутреннее кондиционирование в ЖК «Новатор», начала применять сценарное проектирование к жилому пространству и устанавливать тематические детские площадки. И мы рады видеть, что другие застройщики, смотря на наш успешный опыт внедряют в свои проекты функциональные преимущества для жильцов. Ещё одно наше нововведение – свободная планировка, которая облегчает ремонт нашим жильцам. Раньше эта опция была присуща только жилью премиум- и элит-класса, но проведя исследования, мы увидели, что сегодня люди не хотят жить в типовых квартирах, а чаще делают ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Эта опция стала доступна благодаря строительству по монолитно-кирпичной технологии - внутри квартиры нет несущих стен, а значит вы сами решаете где вам возвести межкомнатные перегородки или может быть лучше обойтись без них. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Несмотря на то, что строительная отрасль очень консервативна, среди новых проектов всегда есть такие, которые предвосхищают рынок и показывают новаторский подход. И хочется верить, что в ближайшем будущем наше жильё станет ещё более комфортабельным, а застройщики будут предусматривать в проектах максимально полный спектр всевозможных полезных опций и сервисов, которые будут совпадать с ожиданиями будущих жителей.

