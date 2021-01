Американские и канадские военные испугались вылета российского бомбардировщика

Плановый вылет российского бомбардировщика Ту-142 заставил нервничать военных США и Канады.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова, это был плановый полет, проведенный в соответствии с международными нормами. Между тем, в твиттере Командования воздушно-космической обороны США и Канады появились сообщения с жалобами на этот полет. Ту-142 — специальная противолодочная модификация одного из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Машина применяется для дальней океанской разведки с целью обнаружения подводных лодок. Целью полета к Аляске было обнаружение американских АПЛ, вооруженных баллистическими ракетами.

