Американские и канадские военные испугались вылета российского бомбардировщика

Как сообщает infox.ru со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова, это был плановый полет, проведенный в соответствии с международными нормами. Между тем, в твиттере Командования воздушно-космической обороны США и Канады появились сообщения с жалобами на этот полет.