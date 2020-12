В Челябинской области прокуратура требует навести порядок на кладбищах Карталинского района. О том, что на месте захоронений возникли стихийные свалки, сообщили местные жители.

Как сообщает kursdela.biz, прокурорская проверка подтвердила правдивость этих сведений. Так, периметр кладбища, расположенного на территории Анненского сельского поселения, окружают многочисленные несанкционированные свалки мусора. Прокуратура внесла представление в адрес главы поселения с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о местном самоуправлении, касающегося земельных отношений.

