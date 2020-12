Одноклассники запустят видеочат с Дедом Морозом и новогодние знакомства

Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате.

В воскресенье 27 декабря он будет появляться случайным образом среди других пользователей ОК в новом сервисе «Окно», который работает внутри соцсети на базе единой платформы видеозвонков Mail.ru Group. С 19:00 до 21:00 27 декабря Дед Мороз станет пользователем «Окна». Для знакомства с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему «Новый год» в параметрах собеседников. Пользователи, которые также выбрали этот параметр, будут встречаться как с Дедом Морозом, так и между собой. Благодаря этому можно будет не только зарядиться новогодним настроением и получить наставления от зимнего волшебника, но и пообщаться с другими пользователями о том, как прошел год, какие желания исполнились и какие планы они строят на будущий год. В новогоднюю ночь специальный параметр позволит поздравить с праздником и поделиться радостными эмоциями с самыми разными людьми со всей России. Таким образом в ОК можно будет найти новых друзей в самый яркий момент года, а с помощью кнопки «Дружить» – продолжить общение с ними уже в 2021 году. Новый год — один из самых любимых праздников в Одноклассниках: год назад пользователи отправили 1 млрд виртуальных подарков с 30 декабря по 1 января. ОК поддерживают праздничное настроение пользователей. В предновогодние дни в официальной группе ОК проходит проект «Новогоднее настроение», в котором известные люди делятся советами о подготовке к праздникам. Регина Тодоренко, IOWA, Леонид Агутин, NILETTO и другие звезды рассказывают о том, как создать новогоднее настроение себе и близким людям. Пользователи также смогут присоединяться к хештегу #новыйгодвОК со своими советами. Одноклассники запустили сервис «Окно» осенью 2020 года. Благодаря ему пользователи могут находить новых друзей и расширять круг своих социальных связей, оставаясь дома. «Окно» работает в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

