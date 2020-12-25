Одноклассники запустят видеочат с Дедом Морозом и новогодние знакомства

Новый год — один из самых любимых праздников в Одноклассниках: год назад пользователи отправили 1 млрд виртуальных подарков с 30 декабря по 1 января. ОК поддерживают праздничное настроение пользователей. В предновогодние дни в официальной группе ОК проходит проект «Новогоднее настроение», в котором известные люди делятся советами о подготовке к праздникам. Регина Тодоренко, IOWA, Леонид Агутин, NILETTO и другие звезды рассказывают о том, как создать новогоднее настроение себе и близким людям. Пользователи также смогут присоединяться к хештегу #новыйгодвОК со своими советами.