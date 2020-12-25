Уфимка запечатлела на видео призрака в собственной квартире

На видео запечатлено, как девушка лежит в кровати при включенном свете, а в какой-то момент прошёл кот и замер на месте. Тогда уфимка услышала странный звук и выбежала из комнаты, обогнав животное, которое, возможно, испугалось не привидения, а саму хозяйку. Затем зашевелились шторы и дверца шкафа. Отметим, что в конце видео действительно слышны странные звуки и музыка.