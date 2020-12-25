Уфимка запечатлела на видео призрака в собственной квартире

Уфимка запечатлела на видео призрака в собственной квартире

Вчера, 11:58ОбществоPhoto: pixabay.com
Пользователь Tik-tok из Уфы под ником lera.karavaika разместила видео в соцсетях, на котором девушку якобы терроризирует призрак.

Как сообщает паблик в Instagram ufa_rb, незадолго до этого уфимка начала замечать странные события в квартире. Видео сопровождается подписями, например, девушка думает, что сходит с ума. На момент съемки, по её словам, она находилась дома одна.

На видео запечатлено, как девушка лежит в кровати при включенном свете, а в какой-то момент прошёл кот и замер на месте. Тогда уфимка услышала странный звук и выбежала из комнаты, обогнав животное, которое, возможно, испугалось не привидения, а саму хозяйку. Затем зашевелились шторы и дверца шкафа. Отметим, что в конце видео действительно слышны странные звуки и музыка.

Video:instagram.com

По данным ufa_rb, видео стало вирусным, собрав за сутки более 800 тысяч просмотров.

Башкирия
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