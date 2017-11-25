Ирек Ялалов поздравил уфимок с Днем матери

26 ноября отмечается Всероссийский день матери. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поздравил уфимок с этим замечательным праздником:
- От всей души поздравляю с одним из самых добрых и замечательных праздников – Всероссийским днем матери! Этот праздник занимает особое место среди других памятных и знаменательных дат в нашей стране. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
Одна из главных ценностей социальной политики нашей республики и ее столицы – это женщина-мать, женщина – хранительница домашнего очага. На защиту семьи, материнства, детства направлены многие законодательные акты, федеральные, республиканские и городские программы. В нашем городе в течение ряда лет рождаемость показывает уверенную тенденцию роста. С каждым годом уфимцев становится все больше.
В нашем обществе все большее значение обретает статус матери. И сегодняшний праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам ваших детей - сынов и дочерей. Это признание вашей огромной роли в жизни общества, важный показатель его нравственного оздоровления.
От всей души желаю вам, вашим семьям, близким и родным доброго здоровья и благополучия, счастья и процветания, мира и любви, неиссякаемой творческой энергии и успехов на благо родной республики и любимого города! С праздником!