Власти разъяснили, грозят ли обязательные тесты на COVID-19 школьникам Башкирии

Уже нашумевший эксперимент Москвы, который спровоцировал жалобы родителей в ФСБ, следком и прокуратуру, не спешат повторять в регионах.

13 октября 2021 года в Москве стартовал пилотный проект по обязательному тестированию учеников десяти школ на коронавирус. Эксперимент предполагает, что ученики школ-участниц будут в обязательном порядке проходить экспресс-тест на коронавирус, а в случае отказа будут отстранены от занятий. Столичные власти высказали предположение о том, что данная практика может оказать влияние на темпы распространения инфекции. Реакция родителей, чьи дети стали невольными участниками эксперимента, оказалась достаточно яркой и вылилась в жалобы как в генпрокуратуру, так и в следственный комитет. «Коммерсантъ» сообщал и о том, что жалоба от родителей также поступила в федеральную службу безопасности. В текстах жалоб недовольные родители ссылаются на инструкцию к экспресс-тестам. Медицинская документация к тестам сообщает, что они являются инвазивными медицинскими изделиями для клинической лабораторной диагностики, а значит могут использоваться только профессиональными медиками. Более того, по мнению недовольных нововведением родителей, использование экспресс-тестов вне лабораторных условий ставит под угрозу жизни и здоровье учеников, их родственников и персонала школы. Родители авторы жалоб даже увидели в эксперименте уголовную подоплеку и «состав преступления». По их мнению, экспериментальное тестирование может подпадать под статью 236 Уголовного кодекса («нарушение санитарно-эпидемиологических правил») и статью 207.1 Уголовного кодекса («публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). РБК сообщает о молниеносной реакции родителей, эксперимент стартовал 13 октября, а заявления в СК, генеральную прокуратуру и в Бутырскую межрайонную прокуратуру поступили уже на следующий день, 14 октября. По сообщению «Новых известий», в московском районе «Солнцево» также был объявлен сбор подписей против экспериментального тестирования детей. Родители недовольны тем, что их согласия на проведение обязательного тестирования учеников на COVID-19 никто не спросил. Возмутил их и тот факт, что тестирование будут проводить не медики, а педагоги. При этом зарубежные русскоязычные медики такой реакции родителей на тестирование оказались, мягко говоря, удивлены. Так, «Новые Известия» приводят высказывание врача и журналиста из Германии Ирины Якутенко. Женщина в своем блоге реагирует на известие с Родины следующим образом: — Как я понимаю, возмущение родителей вызвало не то, что делать тесты должны учителя (им, пожалуй, и правда не стоит делать тесты детям, они могут от усердия перестараться), а сам факт, что детей будут регулярно тестировать, — полагает врач. В противовес желанию московских родителей уберечь детей от жуткого инвазивного вмешательства ватной палочки в ноздрю, Якутенко рассказала о том, что в школах Германии уже не первый месяц ученики от самых младших до выпускных классов самостоятельно проводят тестирование минимум дважды в неделю. По словам Якутенко, тест дает мгновенный результат, то есть, сразу выявляет опасность. Подтвержденный экспресс-тест становится направлением на проведение более-точного ПЦР-теста в тот же день. Тем более что положительный результат позволяет изолировать не весь класс, а только инфицированного ученика и его ближний круг. Mkset обратился в пресс-службу правительства Башкирии, чтобы узнать, нет ли у чиновников планов по введению обязательного тестирования на коронавирус школьников Башкирии. Пресс-секретарь правительства Башкирии Ольга Красноногая сообщила Mkset, что пока этот вопрос в правительстве не рассматривался.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter